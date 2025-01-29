انفجار في سفينة حاويات بالبحر الأحمر

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 03:55 مساءً - شهدت سفينة حاويات ترفع علم هونغ كونغ انفجارًا يوم الثلاثاء في البحر الأحمر، مما أدى إلى نشوب حريق استدعى إخلاء طاقمها.

وأفادت شركة “ديابولوس غروب” البحرية أن السفينة كانت تتجه نحو الانجراف والنيران مشتعلة فيها، على بعد حوالي 225 كيلومترًا من ساحل الحديدة، المدينة الساحلية في اليمن التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.

حتى الآن، لم يتضح سبب الحريق، ولم تعترف جماعة الحوثي بالحادث على الفور، لكنها ذكرت الأسبوع الماضي أنها كانت تقلل من هجماتها في البحر الأحمر بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكر مصدر آخر في صناعة الشحن لوكالة “أسوشييتد برس” بشرط عدم الكشف عن هويته، أنه تم التخلي عن السفينة وتم إنقاذ طاقمها لاحقًا دون أن يتعرض أي منهم للأذى.