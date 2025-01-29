الفنانة اللبنانية ليال خوري تطلق أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “عايز تغريني”

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 03:55 مساءً - أعلنت الفنانة اللبنانية المتألقة ليال خوري عن إطلاق أغنيتها الجديدة بعنوان “عايز تغريني”، والتي تُعد ثالث تجاربها باللهجة المصرية. الأغنية التي تحمل طابعاً مصرياً شعبياً مميزاً جاءت نتاج تعاون مثمر بين نخبة من المبدعين في عالم الموسيقى.

تفاصيل العمل الفني

“عايز تغريني” هي من كلمات الفنانة ليال خوري نفسها، التي أبدعت في صياغة كلمات قريبة من الجمهور المصري والعربي، حيث تحمل الأغنية في طياتها أجواء شعبية مليئة بالطاقة والفرح. أما الألحان فجاءت مصرية شعبية نابضة بالحيوية، لتعكس روح الأغنية وتضيف لها طابعاً مميزاً.

فريق العمل المتميز

شارك في هذا العمل فريق من المحترفين، حيث قام بعملية التوزيع والميكس والماسترينغ المبدع تراث نمير، الذي أضاف بصمته الاحترافية ليمنح الأغنية رونقاً خاصاً. أما التسجيل فقد تم في استوديو “الحان برودكشن”، المعروف بجودة أعماله الفنية.

وعلى صعيد الفيديو، أُسندت مهمة المونتاج إلى أمير الحيالي، الذي نجح في تقديم عمل بصري يعكس كلمات الأغنية وألحانها بشكل مميز. وقد ساهم فريق “LK Production” في إنتاج الأغنية، مما أتاح تقديمها بجودة عالية تليق بجمهور ليال خوري.

انطلاقة جديدة ومميزة

تُعد هذه الأغنية خطوة جديدة ومهمة في مسيرة ليال خوري الفنية، إذ تسعى من خلالها إلى التقرب أكثر من الجمهور المصري والعربي من خلال تقديم أغانٍ باللهجة المصرية، التي تُعد واحدة من أكثر اللهجات المحببة في الوطن العربي.

وقد أعربت ليال عن سعادتها الكبيرة بإطلاق هذا العمل، مشيرةً إلى أنها بذلت جهداً كبيراً لتقديم عمل يُرضي ذوق جمهورها. وأضافت: “لطالما كنت أعشق اللهجة المصرية وأغانيها المليئة بالعذوبة والإحساس، وأتمنى أن تصل الأغنية إلى قلوب الناس وتنال إعجابهم”.

أصداء الأغنية المنتظرة

من المتوقع أن تحظى الأغنية بإقبال واسع من الجمهور العربي، خاصةً محبي اللون الشعبي المصري. وتم طرح الأغنية عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الموسيقية لتلاقي نجاحا باهرا عند المستمعين ، إلى جانب فيديو كليب مميز سيعكس أجواء الأغنية الشعبية بطريقة حديثة.

يُذكر أن ليال خوري قد تمكنت في وقت قصير من ترك بصمة فنية مميزة، وتطمح من خلال هذا العمل إلى تعزيز مكانتها على الساحة الفنية العربية.