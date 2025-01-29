يغنيك عن الدواء..نوع من التوابل يعمل على تطهير القولون وتخفيف الانتفاخ

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تُعرف جذور الزنجبيل بخصائصها الفعالة في تطهير القولون، حيث تعمل على تحفيزه، وتخفيف الانتفاخ، والمساعدة في التخلص من السموم والمواد الضارة، مما يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

يمكن إضافة جذور الزنجبيل إلى الحلويات أو الشاي، كما يمكن تحضير مشروب الزنجبيل الصحي عبر مزج ملعقة صغيرة من عصارة الزنجبيل مع كوب من الماء الدافئ، مع إضافة القليل من العسل للتحلية. يُنصح بتقليب المزيج جيدًا وتناوله مرتين يوميًا لتحقيق أفضل النتائج.

يُعتبر انتفاخ القولون العصبي من المشكلات الصحية الشائعة التي تستدعي الوقاية والمتابعة المستمرة من خلال اتباع نظام غذائي مناسب وشرب المشروبات المفيدة مثل الزنجبيل، للحفاظ على صحة الجهاز الهضجي والتقليل من الأعراض المزعجة.