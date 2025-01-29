تشيلسي يعرض صفقة تبادلية على أستون فيلا لضم جون دوران

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 03:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي تشيلسي يزاحم النصر السعودي في سباق التعاقد مع جون دوران، مهاجم أستون فيلا، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “توك سبورت” فإن تشيلسي يعرض على أستون فيلا صفقة تبادلية تتضمن جواو فيليكس مقابل الحصول على جون دوران.

وأشارت الشبكة، إلى أن جواو فيليكس يريد الخروج من تشيلسي نظراً لعدم الاعتماد عليه من قبل إنزو ماريسكا، مدرب البلوز، حيث أشركه في 3 مباريات فقط كأساسي.

وأفادت الشبكة، أن أستون فيلا يرغب بالفعل بالحصول على خدمات جواو فيليكس، الأمر الذي قد يسهل مهمة تشيلسي في الحصول على جون دوران.

وكانت تقارير صحفية، أفادت أن النصر يفاضل بين جون دوران وفيكتور بونيفاس (مهاجم باير ليفركوزن) لتعويض رحيل المهاجم البرازيلي، أندرسون تاليسكا.