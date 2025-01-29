بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 01:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، لجأ الفنان المصري محمد رمضان إلى الذكاء الاصطناعي ليؤكد مكانته كـ “نمبر وان” في عالم الموسيقى والتمثيل في مصر والوطن العربي.

نشر رمضان مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يتحدث مع أداة الذكاء الاصطناعي “شات جي بي تي”. وجه رمضان سؤالًا مباشرًا إلى الذكاء الاصطناعي: “من هو نمبر وان في مصر والوطن العربي في الموسيقى والتمثيل؟”.

لم يتردد “شات جي بي تي” في الإجابة، مؤكدًا باللغة الإنجليزية أن محمد رمضان هو صاحب هذا اللقب. لم يكتف رمضان بهذه الإجابة، بل طلب من الذكاء الاصطناعي أن يجيب باللغة العربية، فجاء الرد: “محمد رمضان بلا منازع هو رقم واحد في مصر والوطن العربي سواء في الموسيقى أو التمثيل.. هو رمز النجاح والتأثير الكبير”.

أثارت هذه الخطوة من محمد رمضان ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي. البعض اعتبرها طريقة مبتكرة ومثيرة للاهتمام للتأكيد على نجاحه، بينما انتقدها البعض الآخر، معتبرين أنها مجرد وسيلة للتباهي والتفاخر