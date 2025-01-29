ريال مدريد يحسم الأمر: لا صفقات شتوية!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 01:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن إدارة ريال مدريد أغلقت الباب أمام إبرام أي صفقة خلال الفترة المتبقية من عمر الميركاتو الشتوي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد ركز جهوده على محاولة ضم ألكسندر أرنولد، مدافع ليفربول، خلال يناير/كانون الثاني الحالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الريدز رفض عرضين من ريال مدريد من أجل أرنولد، متمسكاً ببقاءه حتى نهاية الموسم الحالي.

وفي ظل هذه الظروف، قرر ريال مدريد عدم النظر في أي خيارات أخرى من بين العروض العديدة التي تلقاها الملكي هذا الشهر لإبرام صفقات جديدة.

وأفادت الصحيفة: “أصبح أنشيلوتي على علم بأن قائمة ريال مدريد لن تشهد أي تغييرات خلال سوق الانتقالات الشتوية”.

وفي سياق متصل، أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، أن ريال مدريد رفض أكثر من 10 لاعبين عُرضوا على إدارة الملكي في يناير/كانون الثاني.