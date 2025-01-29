الأبراج الأكثر عنادًا: نظرة فلكية إلى أصحاب الإرادة الفولاذية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 01:56 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

في عالم الأبراج الفلكية، تتسم بعض الأبراج بصفة العناد بشكل ملحوظ، مما يجعل أصحابها يتمتعون بإرادة قوية وعزيمة لا تلين. هؤلاء الأشخاص لا يستسلمون بسهولة، ويتمسكون بآرائهم وقراراتهم حتى النهاية.

من هي الأبراج الأكثر عنادًا؟

وفقًا لخبراء الفلك، هناك عدة أبراج تتربع على عرش العناد، ومن أبرزها:

برج الثور: يُعتبر برج الثور من أكثر الأبراج عنادًا، حيث يتميز أصحابه بإصرارهم الشديد وتمسكهم بآرائهم. يصعب إقناعهم بتغيير وجهة نظرهم، حتى لو كانت الأدلة تشير إلى عكس ذلك.

برج الأسد: يتمتع برج الأسد بشخصية قوية وثقة بالنفس عالية، مما يجعله عنيدًا في بعض الأحيان. يحب أن يكون على صواب، ولا يتردد في الدفاع عن آرائه حتى لو اضطر إلى ذلك.

برج العقرب: يُعرف برج العقرب بشخصيته العاطفية والقوية، مما يجعله عنيدًا في بعض المواقف. يتمسك بآرائه بشدة، ولا يتنازل عنها بسهولة.

برج الجدي: يتميز برج الجدي بطموحه الكبير وإصراره على تحقيق أهدافه، مما يجعله عنيدًا في بعض الأحيان. لا يستسلم بسهولة، ويسعى جاهدًا لتحقيق ما يريد