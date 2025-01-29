الأبوة النرجسية: كيف تدمر حياة الأبناء؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 01:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

النرجسية اضطراب نفسي يتسم بالأنانية المفرطة والشعور بالعظمة والحاجة المستمرة للإعجاب. عندما يعاني الآباء من هذا الاضطراب، فإنهم يخلقون بيئة سامة لأطفالهم، مما يؤدي إلى آثار نفسية عميقة تدوم مدى الحياة.

الأب النرجسي هو شخص مهووس بذاته، يرى نفسه فوق الجميع، ويستغل الآخرين لتحقيق مصالحه الخاصة. إنه يفتقر إلى التعاطف مع مشاعر الآخرين، بمن فيهم أطفاله. قد يبدو الأب النرجسي في البداية جذابًا وواثقًا من نفسه، لكنه في الحقيقة شخص غير آمن ومتمركز حول ذاته.

للأب النرجسي تأثير مدمر على أبنائه، ومن بين الآثار الأكثر شيوعًا:

تدني احترام الذات: يشعر الأطفال بأنهم غير جيدين بما فيه الكفاية، وأنهم لا يستطيعون إرضاء والدهم النرجسي.

الشعور بالذنب والعار: يشعر الأطفال بالمسؤولية عن مشاعر والدهم النرجسي، ويحملون أنفسهم مسؤولية أخطائه.

صعوبة تكوين علاقات صحية: يجد الأطفال صعوبة في الثقة بالآخرين، وقد ينجذبون إلى علاقات مسيئة في المستقبل.

الاكتئاب والقلق: يعاني الأطفال من مشاكل عاطفية ونفسية، مثل الاكتئاب والقلق.

اضطرابات الأكل والنوم: قد يعاني الأطفال من مشاكل في الأكل والنوم نتيجة للتوتر والقلق.

صعوبة التعبير عن المشاعر: يجد الأطفال صعوبة في التعبير عن مشاعرهم، وقد يكبتونها خوفًا من رد فعل والدهم النرجسي.