نشكركم على متابعتكم خبر لشعر كثيف وطويل… إليك أسرار الطبيعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 12:55 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

الشعر هو تاج المرأة وزينتها، وتسعى كل امرأة للحصول على شعر صحي ولامع وكثيف. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على صحة الشعر، مثل الوراثة والتغذية السليمة والعناية المنتظمة. إذا كنتِ تبحثين عن طرق طبيعية لتكثيف شعرك وتطويله بسرعة، فإليكِ بعض الوصفات الفعالة التي يمكنكِ تجربتها في المنزل:

1. ماسك البيض وزيت الزيتون: يُعتبر البيض مصدراً غنياً بالبروتين الذي يقوي الشعر ويمنحه اللمعان. كما أن زيت الزيتون يرطب الشعر ويحميه من التلف.

المكونات:

بيضة واحدة

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

الطريقة:

اخفقي البيضة جيداً ثم أضيفي زيت الزيتون وقلبي حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضعي الماسك على شعركِ من الجذور حتى الأطراف واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعركِ بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

2. ماسك الأفوكادو والعسل: يحتوي الأفوكادو على الدهون الصحية التي تغذي الشعر وتقوي الجذور، بينما يعمل العسل على ترطيب الشعر ومنحه النعومة.

المكونات:

حبة أفوكادو ناضجة

ملعقة كبيرة من العسل

الطريقة:

اهرسي الأفوكادو جيداً ثم أضيفي العسل وقلبي حتى تحصلي على مزيج ناعم.

ضعي الماسك على شعركِ واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي شعركِ جيداً.

3. ماسك البصل والثوم: يُعتبر البصل والثوم من المصادر الغنية بالكبريت الذي يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه.

المكونات:

بصلة واحدة

فصان من الثوم

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

الطريقة:

افرمي البصل والثوم جيداً ثم اخلطيهما مع زيت جوز الهند.

ضعي الخليط على فروة رأسكِ ودلكي بلطف لمدة 5 دقائق.

اتركي الماسك على شعركِ لمدة ساعة ثم اغسليه بالشامبو.

التغذية السليمة: تناولي الأطعمة الغنية بالفيتينات والمعادن والبروتين لتعزيز صحة شعركِ.

شرب الماء بكميات كافية: حافظي على رطوبة جسمكِ وشعركِ بشرب الماء بانتظام.

تجنب استخدام مجفف الشعر: حاولي تجفيف شعركِ بشكل طبيعي وتجنبي استخدام مجفف الشعر ومكواة التجعيد بشكل متكرر.

قص أطراف الشعر بانتظام: يساعد قص أطراف الشعر على التخلص من الأطراف المتقصفة وتحفيز نمو الشعر.

تدليك فروة الرأس: قومي بتدليك فروة رأسكِ بلطف باستخدام أطراف أصابعكِ لتحسين الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر