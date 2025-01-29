نيمار: الظروف لم تكن لصالحي مع الهلال

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 12:55 مساءً - وجه البرازيلي، نيمار جونيور، رسالة وداعية للاعبي فريق الهلال، قبل سفره إلى البرازيل للالتحاق بصفوف سانتوس البرازيلي.

وكان الهلال أعلن، مساء الاثنين، فسخ عقده بالتراضي مع نيمار، ليعلن بعدها سانتوس عن ضمه، أمس الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة “X” حديث نيمار، الذي قال فيه: “سعيد جداً لأنني مثلت نادٍ بحجم الهلال، ولسوء الحظ لم تكن الظروف في صالحي كما تخيلت، أقدم لكم الشكر على الحفاوة والمحبة لم تكن تجربتي كما أريد وأرغب وكانت قصيرة للغاية”.

وتابع: “أنا سعيد جداً لعودتي لبلادي ولكنني حزين في نفس الوقت لمغادرتي الهلال، كان باستطاعتي أن أساعدكم بطريقتي داخل الملعب وهو مكاني المفضل والذي أبذل كل جهدي فيه بلعب كرة القدم”.

وأضاف: “الظروف شاءت ألا أخدم الهلال مثلما أريد، بالتأكيد لا يمكن التحكم بكل شيء في هذه الحياة، قد أكون سعيداً بالعودة إلى البرازيل لكنني حزين جداً لأنى أريد أن أكون معكم”.

وأردف: “سامحوني على كل خطأ اقترفته بحق أي شخص، وأنا بطبيعتي محب للفوز والتنافس وهذا يجعلني أغضب، أشكركم على المحبة التي تلقيتها منذ أول يوم هنا في النادي”.

وأتم نيمار: “سعادتي بتمثيل ناد كالهلال كبيرة للغاية، سأكون بكل تأكيد داعماً لكم واعلموا أن هناك شخص سيهتف لكم كثيراً، شكراً جماهير الفريق على كل الحب الذي منحتموني إياه، تمنيت لو أنني أسعدتكم، ولكن الإصابة جعلت كل شيء سيئاً للأسف”.

وانضم نيمار لصفوف الهلال، صيف 2023، قادماً من باريس سان جيرمان، ولكنه لم يشارك سوى في عدة مباريات مع الفريق قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب لأكثر من عام، وبعد عودته من الإصابة شارك في مباراتين فقط ليتعرض بعدها لإصابة جديدة.