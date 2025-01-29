النوم العميق والخرف: هل هناك علاقة؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 12:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أظهرت الأبحاث الحديثة أن الأشخاص الذين يستغرقون وقتًا أطول للوصول إلى مرحلة الأحلام (حركة العين السريعة) هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف. قد يعيق هذا التأخير القدرة على تعزيز الذاكرة وتنظيم العواطف.

مرحلة حركة العين السريعة هي مرحلة من مراحل النوم العميق التي تتميز بنشاط دماغي مكثف وحركة سريعة للعينين. خلال هذه المرحلة ، يقوم الدماغ بمعالجة الذكريات وتوحيدها ، خاصة تلك المتعلقة بالعواطف.

إذا تأخر الوصول إلى مرحلة حركة العين السريعة ، فقد يتعطل الدماغ عن معالجة الذكريات وتخزينها بشكل فعال. هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة وصعوبة في تذكر المعلومات. بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤثر نقص حركة العين السريعة على قدرة الشخص على تنظيم عواطفه بشكل صحي.

تشير هذه الدراسة إلى أن مراقبة وقت الوصول إلى مرحلة حركة العين السريعة قد يكون مفيدًا في تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالخرف في وقت مبكر. يمكن أن يساعد ذلك في اتخاذ تدابير وقائية وعلاجية مبكرة لتقليل خطر الإصابة بالمرض