نابولي يرفض عرض غلطة سراي لضم أوسيمين بصفة نهائية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 12:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي غلطة سراي التركي قدم عرضاً لنادي نابولي لضم المهاجم النيجيري، فيكتور أوسيمين، بشكل نهائي.

أوسيمين انضم لصفوف النادي التركي، الصيف الماضي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن غلطة سراي عرض 65 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات أوسيمين بشكل كامل.

وأفادت الصحيفة، أن رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، رفض هذا العرض لعدم اقتناعه بالقيمة المالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن غلطة سراي قد يلجأ لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد أوسيمين مع نابولي والذي تبلغ قيمته 75 مليون يورو.

خلال الموسم الحالي، لعب أوسيمين 20 مباراة مع غلطة سراي سجل خلالها 15 هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة.