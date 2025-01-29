لا تتجاهل هذه التغييرات في عينيك: قد تكون علامة على الإصابة بالسرطان

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 11:56 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

تعتبر العين مرآة لصحتنا العامة، وقد تظهر فيها علامات تدل على وجود مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك السرطان. في هذا المقال، سنتناول بعض العلامات التي قد تشير إلى احتمال الإصابة بالسرطان في العين أو مناطق قريبة منها.

1. التغيرات في لون العين: قد تشير التغيرات المفاجئة في لون بياض العين (الصلبة) إلى وجود مشاكل صحية. إذا لاحظت اصفراراً أو احمراراً غير عادي، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشاكل في الكبد أو حتى أورام.

2. ظهور نقاط أو بقع غير طبيعية: إذا ظهرت نقاط أو بقع جديدة على سطح العين أو حولها، فقد تكون هذه علامة على وجود ورم. يجب استشارة طبيب العيون لفحص هذه التغيرات.

3. رؤية ضبابية أو مشوشة: إذا كنت تعاني من رؤية ضبابية أو مشوشة بشكل مستمر، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشاكل في الشبكية أو عدسة العين. في بعض الحالات، قد تكون هذه الأعراض مرتبطة بالسرطان.

4. ألم مستمر في العين: الألم غير المبرر في العين أو حولها يمكن أن يكون علامة على وجود ورم. يجب عدم تجاهل هذه الأعراض والبحث عن تقييم طبي.

5. تغيرات في حجم بؤبؤ العين: إذا لاحظت تغيرات في حجم بؤبؤ العين (التلميذ) أو عدم استجابته للضوء بشكل طبيعي، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة صحية تتطلب اهتماماً فورياً.

6. تأثيرات على الرؤية الجانبية: إذا كنت تعاني من فقدان مفاجئ في الرؤية الجانبية أو رؤية مزدوجة، فقد يكون ذلك علامة على وجود ضغط على الأعصاب البصرية نتيجة ورم.

7. التورم أو الانتفاخ: إذا لاحظت تورماً أو انتفاخاً في منطقة العين أو الجفون، فقد يكون ذلك علامة على التهاب أو ورم. يجب استشارة طبيب العيون لتحديد السبب.

من المهم أن نتذكر أن هذه العلامات ليست دائماً دليلًا على الإصابة بالسرطان، ولكنها قد تشير إلى وجود مشكلة صحية تتطلب تقييمًا طبيًا. الكشف المبكر يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في العلاج والنتائج الصحية، لذا يجب عدم التردد في زيارة طبيب العيون إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض.

في الختام، تعتبر صحة العين جزءًا أساسيًا من صحتنا العامة. يجب أن نكون واعين للتغيرات التي تحدث في عيوننا وأن نستجيب بسرعة لأي علامات غير طبيعية. الحفاظ على الفحوصات الدورية للعين يمكن أن يساعد في الكشف المبكر عن أي مشاكل صحية.