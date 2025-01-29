دوري أبطال أوروبا… هؤلاء لم يتذوقوا طعم الفوز

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 10:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الأربعاء، ابتداء من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة جميع مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم..

وحده فريق ليفربول الإنكليزي فاز في جميع مبارياته حتى الآن حاصداً 21 نقطة من 7 مباريات سابقة…

فريقان فقط، هما سلوفان براتيسلافا السلوفاكي ويونج بويز السويسري خسرا جميع مبارياتهما في هذه المرحلة، وهما الوحيدان اللذان لم يفوزا بهذا الدور.

سلوفان سينزل اليوم في ضيافة بايرن ميونيخ الألماني، وتبدو احتمالات فوز فريق سلوفان شبه معدومة نظراً للفارق بين الفريقين ولحاجة بايرن ميونيخ لنقاط هذه المباراة.

بالمقابل يلعب يونج بويز مع سيرفينيا زفيزدا الصربي، وقد ينجح الفريق السلوفاكي بتحقيق أول نقطة له وربما أول فوز في هذه البطولة.