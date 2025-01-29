الريان القطري يعلن فسخ عقد بن شرقي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 10:55 صباحاً - أعلن نادي الريان القطري فسخ عقد لاعبه المغربي أشرف بن شرقي بشكل رسمي اليوم الأربعاء.

وقال الريان في بيان إنه تم التوصل لاتفاق لفسخ عقد بن شرقي بالتراضي بناء على طلب اللاعب.

وانضم بن شرقي للريان في بداية الموسم الماضي قادماً من الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر قبل الرحيل بنهاية عقده.

وتفاوض بن شرقي خلال الفترة الماضية مع الأهلي المصري للانضمام إلى صفوف الفريق في شهر كانون الثاني الجاري.