406 أهداف بلون الأبطال.. مزيد من المتعة والإثارة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 10:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

شهدت الجولات الـ 7 الماضية في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم (126 مباراة) تسجيل 406 أهداف، بمعدل تسجيل بلغ 3.22 هدفاً في المباراة الواحدة، وهي نسبة عالية جداً في بطولة قوية مثل دوري الأبطال، الأمر الذي يعكس قوة الفرق هجومياً، ويشير بشكل آخر إلى وجود فرق أقلّ مستوى تلقت الكثير من الأهداف.

اليوم، تقام مباريات الجولة الثامنة والأخيرة، وقد تكون أقلّ تهديفاً نظراً لحساسية المباريات ولحسابات التأهل الصعب لبعضها الآخر، الأمر الذي قد يجعلها تتجه نحو التكتل الدفاعي.

فريق برشلونة الإسباني هو الأكثر تسجيلاً بين الفرق الـ 36 المتواجدة في هذا الدور، وسجل 26 هدفاً في 7 مباريات بمعدل تسجيل 3.71 هدفاً في المباراة الواحدة، بينما الأقلّ تسجيلاً هما فريقا بولنيا الإيطالي ويونج بويز السويسري، حيث سجل كل منهما 3 أهداف فقط.

من جهته، فريق ليفربول الإنكليزي هو الأكثر صلابة دفاعية، ولم تهتز شباكه إلا مرتين في هذه البطولة وهو ما يعكس أحقيته بصدارة هذا الدور حتى الآن بالعلامة التامة، فيما أكثر الفرق تلقياً للأهداف هو فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي والذي تلقت شباكه 24 هدفاً.