غوغا على أبواب القادسية السعودي…

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 09:59 صباحاً - ذكرت صحيفة غلوبو البرازيلية أن نادي القادسية السعودي حسم التعاقد مع غوغا لاعب نادي غريميو البرازيلي، وذلك بعد الوصول لاتفاقات على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة خلال الساعات القليلة الماضية”.

وذكرت الصحيفة أن الاستقرار على ضم غوغا من نادي غريميو البرازيلي، مشيراً إلى أن اللاعب سيصل إلى الخبر خلال الساعات القادمة…

ويحتل فريق القادسية المركز الثالث في دوري روشن السعودي بـ 37 نقطة خلف الهلال والاتحاد (43 نقطة لكل منهما) وقبل النصر الرابع بـ 35 نقطة.