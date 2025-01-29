الإصابة تبعد ديوكوفيتش عن كأس ديفيز

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 09:59 صباحاً - أعلن الاتحاد الصربي لكرة المضرب، إن المصنف السادس عالمياً نوفاك ديوكوفيتش سيغيب عن تشكيلة الفريق قبل مواجهة الدنمارك بين 31 الحالي و2 شبا القادم في كأس ديفيز بسبب الإصابة.

وقال فيكتور ترويتسكي كابتن منتخب صربيا: غياب ديوكوفيتش أضعف الفريق، لكننا مع ذلك سنسعى للفوز… يملك الدنمركيون لاعباً رائعاً هو هولجر رونه، لكني أثق في قدرات لاعبي صربيا.