جون دوران يبدي رغبته بالانتقال إلى النصر السعودي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 09:59 صباحاً - كشفت صحيفة (الرياضية) السعودية عن مصدر مقرب من جون دوران المهاجم الكولومبي الشاب، لاعب فريق أستون فيلا الإنكليزي، عن إبلاغ اللاعب مسؤولي ناديه برغبته في الانتقال إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر في حديثه لـ (الرياضية): في الوقت الحالي ينتظر أستون فيلا عرض النصر الرسمي بالفعل من أجل مناقشة رحيل دوران عن الفريق رغم التمسك باستمراره إلا أن حال وصول عرض لا يمكن رفضه سيرحل اللاعب).

وأكد المصدر بأن اللاعب أبلغ مسؤولي أستون فيلا بشكل رسمي برغبته في الانتقال للنصر، مشيراً إلى أن مسؤولي النادي العاصمي تواصلوا بشكل مباشر مع وكالة اللاعب والوكالة تنتظر تقديم العرض الرسمي وتأمل في موافقة أستون فيلا على العرض الذي قد يصل لـ70 مليون يورو.