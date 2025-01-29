كأس العالم 2024 و100 مليار ريال…

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 09:59 صباحاً - سيؤدي فوز السعودية بتنظيم كأس العالم 2034 إلى ضخ مبالغ إضافية لإنجاز المشاريع والمرافق الرياضية والترتيبات النهائية لما قبل استضافة المونديال، بحسب مدير تطوير استثمارات قطاع الرياضة في وزارة الاستثمار السعودية، باسم إبراهيم، مقدراً هذه المبالغ بنحو 100 مليار ريال، وفقاً لما نشره موقع (الشرق رياضة).

إبراهيم أكد، بمداخلة مع برنامج (كرة المال) عبر (راديو الشرق) أن معظم المشاريع والاستثمارات تقوم على الدعم الحكومي في ظل ضعف مشاركة القطاع الخاص، حيث تتولى الدولة والجهات الحكومية، مثل صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو السعودية، تمويل ودعم العديد من المشروعات الرياضية.

ونوّه إبراهيم بأن (الدعم الحكومي للاستثمارات الرياضية سيتواصل بقوة في الفترة القادمة، حيث يتم ضخ ما لا يقل عن 60 مليار ريال سنوياً).