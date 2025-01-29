6 تمارين رياضية هامة للتخلص من دهون الفخذين

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 08:53 صباحاً - أهمية ممارسة التمارين الرياضية للتخلص من الدهون

تعتبر الدهون المتراكمة في منطقة الفخذين من المشاكل التي تواجه الكثير من الأفراد، سواء كانوا نساء أو رجال. لا تقتصر المشكلة على الجانب الجمالي فحسب، بل قد تؤثر أيضًا على الصحة العامة. تساهم التمارين الرياضية في تحسين اللياقة البدنية والمساهمة في التخلص من الدهون الزائدة. هنا نشير إلى بعض التمارين الفعّالة التي يمكن أن تساعدك في تحقيق الهدف المرجو.

تمارين رياضية للتخلص من دهون الفخذين

1. تمرين القرفصاء (Squats)

يعد القرفصاء من التمارين الأكثر فعالية للتخلص من دهون الفخذين، حيث يستهدف عضلات الوركين والفخذين. وللقيام بهذا التمرين:

قفي بشكل مستقيم مع المباعدة بين القدمين بقدر عرض الكتفين.

ابدئي بالجلوس كأنك تجلسين على كرسي وهمي.

احتفظي بظهرك مستقيماً وانزلي بالحوض حتى يكون الفخذان موازيين للأرض.

عودي للوضعية الأصلية وكرري الحركة.

2. تمرين الانحناء الأمامي (Lunges)

يساعد تمرين الانحناء الأمامي في تحسين التوازن واستهداف عضلات الفخذين:

قفي مستقيمة وانطلقي خطوة كبيرة إلى الأمام بإحدى القدمين.

انخفضي بالحوض تدريجيًا حتى تكون ركبتك الأمامية بزاوية 90 درجة.

عودي إلى الوضعية الأصلية وكرري التمرين مع القدم الأخرى.

3. تمرين رفع الساقين (Leg Raises)

هذه الحركة تحفز عضلات الفخذين وتساعد في تحسين شكل الجسم:

استلقي على ظهرك على سجادة التمرين وأبقي ذراعيك بجانب جسمك.

مع الحفاظ على القدمين مشدودتين، ارفعي ساقيك ببطء حتى تكون عمودية على الأرض.

أعيدي الساقين ببطء إلى الأرض وكرر التمرين.

4. تمرين الجسر (Bridge Exercise)

تمرين الجسر يعمل على تقوية عضلات الفخذين والوركين:

استلقي على ظهرك مع ثني الركبتين ووضع القدمين على الأرض.

ارفعي الحوض ببطء نحو الأعلى حتى يصبح جسمك مستقيماً من الركبتين إلى الكتفين.

حافظي على هذه الوضعية لبضع ثوانٍ ثم عودي للأسفل ببطء.

5. تمرين الضغط الجانبي (Side Leg Press)

يستهدف هذا التمرين العضلات الخارجية للفخذين ويساعد على تقويتها:

اجلسي على آلة الضغط الجانبي وضعِ ساقيك بالمكان المخصص.

ادفعي الساقين نحو الخارج ببطء، ثم اعيده جم بايقاع هادئ.

يمكن تكرار هذا التمرين لعدد من المرات للحصول على النتيجة المطلوبة.

6. تمرين البلانك الجانبي (Side Plank)

يعمل هذا التمرين على تحسين الثبات واستهدف عضلات الفخذين:

ابدأ بوضعية البلانك على جانب واحد، مع دعم الجسم على الكوع والقدم الملامسة للأرض.

ارفعي الوركين بعيدًا عن الأرض واحتفظي بهذا الوضع لبضع ثوانٍ.

كرري التمرين على الجانب الآخر.

نصائح إضافية

بالإضافة إلى التمارين المذكورة، من المهم الالتزام بنظام غذائي صحي متوازن وشرب كمية كافية من الماء يوميًا للمساعدة في عملية التخلص من دهون الفخذين. لا تنسي أهمية الراحة والانتظام في التمارين وعدم الاستعجال في رؤية النتائج، فالعملية تتطلب الصبر والالتزام.