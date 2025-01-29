باتريك دورغو في الطريق إلى مانشستر يونايتد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 08:53 صباحاً - أكد الصحفي الرياضي الإيطالي فابريزيو رومانو، حبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر حسابه الرسمي على (إنستغرام) أن مانشستر يونايتد يراجع العقود والمستندات المتعلقة بشراء اللاعب باتريك دورغو (20 عاماً) من نادي ليتشي الإيطالي.

وأضاف رومانو: الصفقة ستأخذ منعرجاً رسمياً عن طريق سفر اللاعب إلى إنكلترا للخضوع لفحوصات طبية، على أن تكون الرسوم 30 مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو على هيئة إضافات.