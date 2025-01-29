مانشستر سيتي أمام كلوب بروج… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 08:53 صباحاً - تنتظر فريق مانشستر سيتي الإنكليزي مباراة مفصلية أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي، اليوم الأربعاء، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وعلى الرغم من أهمية الفوز بالنسبة للسيتي في هذه المباراة إلا أنه قد لا يكون كافياً حتى لتواجده في ملحق التأهل لدور الـ 16.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الخامس والعشرين بـ 8 نقاط فقط فيما يتواجد كلوب بروج في المركز العشرين بـ 11 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مباراة اليوم بتشكيل مؤلف من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، أكانجي، جفارديول

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، سافيو، كيفين دي بروين، فيل فودين، جاك جريليش

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.