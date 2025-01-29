كيف أميز بين الدولار الحقيقي والمزور؟!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 08:53 صباحاً - طرق التمييز بين الدولار الحقيقي والمزوّر

يُعتبر الدولار الأمريكي واحداً من أكثر العملات تداولاً في العالم، مما يجعله هدفاً شائعاً لعمليات التزوير. ولكن كيف يمكن للفرد العادي أن يميّز بين الدولار الحقيقي والدولار المزور؟ سنقدم في هذه المقالة بعض النصائح والإرشادات التي قد تساعدك في ذلك.

التحقق من الورق والنسيج

أول خطوة في معرفة إذا كان الدولار حقيقياً أم لا، هو فحص نوعية الورق المستخدم في صنعه. إذ تُصنع الأوراق النقدية الأمريكية من نوع خاص من الورق القطني الذي يختلف كثيراً عن الورق العادي المستخدم في التزوير. الدولار الحقيقي يجب أن يكون له ملمس فريد يُميزه عن الورق العادي.

النسيج: يُصنع الدولار الحقيقي من مزيج من القطن والكتان، مما يمنحه ملمساً مميزاً يشبه القماش. عند فركه، ستشعر بأنه أكثر متانة ولن يتآكل بسهولة.

يُصنع الدولار الحقيقي من مزيج من القطن والكتان، مما يمنحه ملمساً مميزاً يشبه القماش. عند فركه، ستشعر بأنه أكثر متانة ولن يتآكل بسهولة. الألوان: تُستخدم في صناعة العملة الحقيقية أصباغ خاصة تجعل الألوان تبدو زاهية ومتدرجة بشكل دقيق.

الخصائص الأمنية المرئية

تتضمن الأوراق النقدية الحقيقية عدة خصائص أمنية مرئية تساعد في كشف المزورة منها، منها:

الشعيرات الأمنية: تحتوي جميع فئات الدولار على شعيرات دقيقة مدمجة داخل الورق، يمكن رؤيتها بوضوح عند تعريض الورقة للضوء.

تحتوي جميع فئات الدولار على شعيرات دقيقة مدمجة داخل الورق، يمكن رؤيتها بوضوح عند تعريض الورقة للضوء. التغييرات اللونية: تحتوي بعض الفئات، مثل الورقة فئة 100 دولار، على عناصر تطبع بحبر متغير اللون يظهر بوضوح تحت الإضاءة.

تحتوي بعض الفئات، مثل الورقة فئة 100 دولار، على عناصر تطبع بحبر متغير اللون يظهر بوضوح تحت الإضاءة. خيط الأمان: هو شريط بلاستيكي رفيع يمر عمودياً عبر الورقة ويمكن رؤيته عند تسليط الضوء خلفها.

الفحوص التفصيلية باستخدام الأدوات

في حال لم تكن الفحوص البصرية كافية، يمكن اللجوء إلى استخدام بعض الأدوات البسيطة للتأكد من صحة الورقة النقدية:

العدسة المكبرة: ستساعدك العدسة المكبرة في التعرف على التفاصيل الصغيرة مثل الرسومات الدقيقة والنصوص الصغيرة، التي يصعب على المزورين تقليدها بجودة عالية.

ستساعدك العدسة المكبرة في التعرف على التفاصيل الصغيرة مثل الرسومات الدقيقة والنصوص الصغيرة، التي يصعب على المزورين تقليدها بجودة عالية. الأشعة فوق البنفسجية: عند تعريض الدولار الحقيقي للأشعة فوق البنفسجية، ستظهر علامات خاصة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة تستخدم كعلامات ضد التزوير.

الخلاصة

مع معرفة الخصائص والطرق المذكورة في هذا المقال، يمكنك رفع مستوى حمايتك ضد التعامل مع العملات المزورة. تذكّر دائماً أن تقارن الورقة النقدية التي تشعر بالشك حيالها مع ورقة تعرف أنها حقيقية أو استخدم أدوات الفحص للحصول على التأكيد. في حال الشك، يمكنك دائماً الاتجاه إلى الخبراء أو المصارف للحصول على التحقق اللازم.