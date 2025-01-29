ليفربول أمام آيندهوفن… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 08:53 صباحاً - يلعب فريق ليفربول الإنكليزي مباراة (تحصيل حاصل) مع آيندهوفن الهولندي، اليوم الأربعاء، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

ويتصدر ليفربول فرق هذه المرحلة بالعلامة التامة (21 نقطة من 7 مباريات)، فيما يتواجد فريق آيندهوفن في المركز التاسع عشر بـ 11 نقطة.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة البداية لفريق ليفربول:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كوانساه، واتارو إندو، آندي روبرتسون

خط الوسط: مورتون، نيوني، كييزا، هارفي إليوت، كودي جاكبو

خط الهجوم: داروين نونيز.