جفارديول: أفضل النظام القديم ل-دوري أبطال أوروبا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 05:49 مساءً - تحدث جوسكو جفارديول، مدافع مانشستر سيتي، عن مواجهة فريقه أمام كلوب بروج البلجيكي، غداً الأربعاء، في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال جفارديول: “غداً هو نهائي بالنسبة لنا. نريد التأهل إلى المرحلة التالية، وأعتقد أن ثقتنا جيدة جداً خاصة بعد المباراة الأخيرة التي لعبناها على أرضنا. سنحظى بدعم كبير من جماهيرنا. لذا أعتقد أننا سنكون جاهزين غداً”.

وأكمل: “كلوب بروج فريق جيد، لقد واجهتهم مع لايبزيج لذلك أعتقد أنها ستكون مباراة جيدة”.

وعن نظام دوري أبطال أوروبا، أوضح: “أفضّل النظام القديم للمسابقة، لكن علينا أن نعتاد عليه”.

وأتم: “لدينا شعور بأنه لا يزال بإمكاننا تحقيق الكثير هذا الموسم. نحن فقط بحاجة للذهاب من مباراة إلى أخرى، أما عن تراجع مستوى فريقنا، هذا جزء من جميع الألعاب الرياضية ولكننا نعمل معاً للعودة”.