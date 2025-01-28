كاسيميرو مرشح للانتقال إلى الدوري الإيطالي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 04:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن البرازيلي، كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد منفتح على فكرة الانتقال إلى الدوري الإيطالي.

ويرتبط كاسيميرو بعقد مع اليونايتد، حتى صيف 2026، وعند أي فترة انتقالات تتوارد أنباء حول رحيله عن النادي الإنكليزي.

ووفقاً لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإنَّ روما يرغب بضم كاسيميرو في حال رحيل لاعبه لياندرو باريديس، خلال يناير/كانون الثاني الحالي.

وأفادت الشبكة، أن كاسيميرو سيوافق على هذه الخطوة في حال وصول عرض رسمي، كما أن مانشستر يونايتد لن يمانع رحيله.

وأشارت الشبكة، أن النادي الإنكليزي يفضل بيع كاسيميرو بشكل نهائي، ولكنه يدرك صعوبة هذا الأمر، لهذا سيوافق على رحيله بنظام الإعارة.

وبالإضافة لنادي روما، يعد كاسيميرو مطلوباً من قِبل نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني.