فيديو مؤثرالظلام يكتسح عدن”.. انقطاع كامل للكهرباء يهدد بـ”كارثة إنسانية”

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 04:52 مساءً - تغمر الظلمة العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها، اليوم الاثنين، نتيجة انقطاع كامل للتيار الكهربائي، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة تؤثر على المؤسسات الصحية وانقطاع إمدادات المياه عن السكان.

وأعلنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن عن توقف كامل لمنظومة التوليد الكهربائي، بسبب نفاد وقود التشغيل ومنع وصول الإمدادات نتيجة قطع الطريق الدولي الذي يربط بين محافظتي عدن وأبين، في جنوب البلاد.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن هذا التوقف الكلي “يمثل أزمة إنسانية خانقة، تضيف أعباء جديدة إلى معاناة سكان عدن والمحافظات المجاورة، في ظل التهديدات الخطيرة بتوقف المرافق الحيوية والمستشفيات والمراكز الصحية، وانقطاع إمدادات المياه، وتعطل الخدمات التجارية”.

كما أشارت إلى أن السلطة المحلية في عدن وقيادة المؤسسة بذلتا جهودًا استثنائية خلال الأسابيع الماضية، واتخذت جميع التدابير الممكنة لضمان استمرار الخدمة بأدنى حد، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لاستدامة الكهرباء في ظل غياب الاستجابة من الجهات المعنية لتوفير الوقود، رغم الحاجة الملحة.