تنظيف الجسم من الرأس إلى القدمين: طقوس طبيعية لتجنب السموم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 04:52 مساءً - يمتلك الجسم آليات طبيعية لتطهير نفسه من السموم، ولكن يُنصح الخبراء بمساعدة الجسم في هذه المهمة من خلال تبني عادات يومية.

وفقًا لموقع “Sanook” التايلندي، إليك ثماني نصائح للأشخاص الراغبين في تطهير أجسامهم من السموم:

1. **جودة النوم**

يُعتبر النوم الكافي وسيلة فعّالة للتخلص من السموم.

2. **تجنب الأطعمة المصنعة**

يُنصح بالابتعاد عن الأطعمة المُصنّعة لمن يسعون إلى تطهير أجسامهم.

3. **تجنب الحلويات**

من المهم تقليل استهلاك السكر، ويمكن استبداله ببدائل طبيعية أكثر فائدة مثل الفواكه.

4. **شرب المزيد من الماء يومياً**

يساعد شرب الماء بكميات كافية في التخلص من الفضلات.

5. **نوعية الطعام**

يُفضل تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم.

6. **البريبيوتيك**

يُنصح بإدخال البريبيوتيك إلى النظام الغذائي، وهو نوع من الألياف المفيدة لصحة الأمعاء.

7. **الملح**

من المهم تقليل كمية الملح في الطعام لتفادي آثاره السلبية.