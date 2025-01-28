طفلة فلسطينية حافية القدمين تحمل شقيقتها في عودتها إلى شمال غزة: فيديو مؤثر

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 04:52 مساءً - ظهر مقطع فيديو مؤثر لطفلة فلسطينية وهي تسير حافية القدمين وتحمل شقيقتها الصغيرة في طريق عودتها إلى شمال قطاع غزة.

يعود الآلاف من الفلسطينيين النازحين من مناطق وسط وجنوب القطاع إلى منازلهم في غزة وشمالها، بعد الانسحاب من محور نتساريم، وذلك في إطار ترتيبات اتفاق التهدئة بين الأطراف المتنازعة في غزة.

ومن بين هؤلاء العائدين، برزت الطفلة فاطمة، التي كانت بدون حذاء وتحمل شقيقتها على كتفيها، وكل ما كانت تأمله هو العودة إلى منزلها في شمال القطاع.

وفي الفيديو، أوضحت فاطمة أن حبها لأختها هو ما دفعها لحملها والعودة معها إلى منزلهما.

خلال النزاع في غزة، أجبر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في محافظتي غزة والشمال على التوجه نحو جنوب القطاع، حيث أقام حاجزًا في منطقة “نتساريم” لمنعهم من العودة إلى مناطقهم بعد النزوح.

في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، والذي يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يومًا، يتم خلالها التفاوض لبدء مراحل لاحقة بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.