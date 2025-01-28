رنا سماحة تكشف عن مستجدات طلاقها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 04:52 مساءً - أفادت المغنية رنا سماحة تفاصيل جديدة حول لجوئها إلى القضاء بعد إعلان طلاقها من الملحن سامر أبو طالب، حيث تقدمت بدعوى خلع ضد زوجها السابق.

وقد أثارت رنا جدلاً واسعاً في الساعات الأخيرة من خلال منشور غامض على حسابها الرسمي في “فيسبوك”، حيث كتبت: “ربنا ينتقم من كل أب يسعى لإيذاء ابنه، وينتقم من كل عائلة لم تتمكن من التربية وتستقوي على الخطأ. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وعند تواصل “إرم نيوز” مع رنا لتوضيح مغزى منشورها، أكدت أن “كل شيء واضح كوضوح الشمس، ولا يحتاج إلى توضيح”، مشددة على أن طليقها ووالد طفلها لم يتجاوزا حدود الضرب، وأن الأمور لم تصل إلى هذا المستوى.

كما أوضحت في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز” أنها تقدمت بدعوى نفقة ضد طليقها سامر أبو طالب بعد أن كسبت دعوى الخلع.

وأشارت رنا إلى أنه “عندما تفشل الحلول الودية بين أي طرفين، يحق لهما اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهما، وهذا ما فعلته من أجل تأمين مستحقاتي ومستحقات ابني، والأمر حالياً في يد القضاء”.

ومن الجدير بالذكر أن الخلافات بين رنا سماحة وزوجها السابق لا تزال مستمرة.