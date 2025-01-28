من “تيك توك” إلى السجن.. ما هي تفاصيل قضية البلوغر هدير عاطف؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 03:55 مساءً - أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر، يوم الإثنين، حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات على البلوغر الشهيرة هدير عاطف، بينما حُكم على طليقها بلال بالسجن 7 سنوات، بتهمة النصب والاحتيال وتلقي الأموال من المواطنين بغرض استثمارها.

واجهت هدير عاطف وطليقها وشقيقه وزوجته اتهامات بالنصب والاحتيال، حيث قاموا بتشغيل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على التراخيص اللازمة لاستثمارها في عدة مجالات، بما في ذلك العملات المشفرة.

تتعلق القضية بخداع المتهمين للعديد من الأفراد، حيث أوهموهم بأن أموالهم ستستثمر في مشاريع مربحة في مجالات متنوعة مثل تجارة السيارات والعقارات.

بينما كان المستثمرون يعتقدون أنهم سيحصلون على عوائد شهرية من استثماراتهم، اكتشفوا في النهاية أنهم وقعوا ضحية لعملية نصب مدبرة.

حققت البلوغر هدير عاطف شهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على تطبيق “تيك توك”، حيث استغلت هذه المنصات لجذب مئات الضحايا وجمعت منهم مبالغ مالية كبيرة.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، كانت تُدفع أرباح شهرية للمستثمرين في البداية، مما ساعد في بناء الثقة بينها وبين الضحايا، لكن هذه الأرباح توقفت فيما بعد.