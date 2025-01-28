الكمون: كنز غذائي يحمي من الأمراض الخطيرة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 03:55 مساءً - أظهرت دراسة حديثة أن بذور الكمون ومشتقاتها تحمل فوائد صحية عديدة، من أبرزها الوقاية من السرطانات والمساعدة في الشفاء منها، بالإضافة إلى خفض مستويات الكوليسترول.

يُعتقد أن التأثيرات الصحية الإيجابية للكمون تعود إلى مركبات الفلافونويد، التي تعمل كمضادات أكسدة قوية، تساعد في تحييد الجذور الحرة الضارة التي تؤدي إلى تلف الخلايا.

وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، فإن هذه العملية قد تساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

**علاج السرطان**

في دراسة نشرتها مجلة “Frontiers in Oncology”، أظهر الباحثون أن مستخلصات الكمون كان لها تأثيرات إيجابية على خلايا مصابة بسرطان العظام، حيث ساعدت في شفائها.

وأوضحت الدراسة أن هذه النتائج تفتح المجال لاستخدام الكمون كوسيلة مساعدة في علاج السرطان في المستقبل.

كما أشارت أبحاث أخرى إلى دور الكمون في تقليل مخاطر الإصابة بسرطانات الكبد والمعدة والأمعاء. وذكر الباحثون أن هذه الفوائد تم رصدها بشكل رئيسي في دراسات أجريت على الحيوانات، مما يستدعي مزيدًا من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج على البشر.