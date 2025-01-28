بريطانيا تسجل حالة إصابة بشرية بفيروس إنفلونزا الطيور

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 03:55 مساءً - أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم الاثنين عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش5إن1) لدى شخص في وسط إنجلترا، مشيرة إلى أن خطر انتشار العدوى بين العامة لا يزال “منخفضًا للغاية”.

وذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيان لها نقلته “رويترز” أن الشخص المصاب تعرض للعدوى أثناء تواجده في مزرعة حيث كان على اتصال وثيق ومستمر بعدد كبير من الطيور المصابة.

وأوضحت أن الحالة الصحية للشخص المصاب جيدة حاليًا، وأن السلطات تعمل على تتبع جميع المخالطين له لتقديم العلاج المضاد للفيروسات.

وقالت سوزان هوبكنز، المستشارة الطبية الرئيسية لوكالة الأمن الصحي البريطانية: “لدينا أنظمة فعالة للكشف المبكر عن الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة، لأننا ندرك أن انتقال العدوى من الطيور إلى البشر ممكن”.

يُذكر أن انتقال إنفلونزا الطيور من الطيور إلى البشر نادر الحدوث في بريطانيا، رغم تسجيل بعض الحالات في الماضي.

كما اكتشفت السلطات البريطانية حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في مزارع الدواجن خلال الأشهر الأخيرة، وقد اتخذت إجراءات لإعدام جميع الحيوانات المصابة.