قد تكون خطيرة”.. علامات صحية للانتفاخات تحت العين

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 03:55 مساءً - أوضح طبيب روسي أن ظهور الانتفاخات تحت العين قد يشير إلى وجود مشكلات صحية خطيرة.

وأشار الطبيب فيكتور ليشين لموقع “mail.ru” إلى أنه “عند الإصابة بأمراض الكلى، تضعف قدرة الجسم على التخلص من السوائل، مما يؤدي إلى إعادة توزيعها داخله، وبالتالي تظهر الانتفاخات تحت العين وفي مناطق أخرى من الجسم”.

وأضاف: “يمكن أن تكون الانتفاخات تحت العين ناتجة عن مشاكل في وظيفة القلب وضعف ضخ الدم، مما يمنع السوائل من الخروج من الأنسجة بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تورم في بعض المناطق”.

كما أشار الطبيب إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون من انتفاخات تحت العين منذ الولادة، وهو ما يعتبر سمة تشريحية في الوجه.

وتعتبر الحساسية من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الانتفاخ تحت العين، حيث تسبب تراكم السوائل في الجيوب الأنفية وحول العينين، مما يؤدي إلى ظهور التورم، بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل سيلان الدموع والحكة.