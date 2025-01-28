جيريمي دوكو مرشح للانتقال إلى برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 02:49 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن البلجيكي، جيريمي دوكو، جناح مانشستر سيتي، مرشح للانتقال إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

دوكو أصبح مهدداً بفقدان مركزه في مانشستر سيتي، وخاصة بعد التعاقد مع النجم المصري، عمر مرموش.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن وكلاء دوكو عرضوا خدمات اللاعب على عدة أندية أوروبية خلال سوق الانتقالات الشتوية، بينها برشلونة.

وأضافت الصحيفة: “اقتراح وكلاء دوكو للبارسا يتمثل في انضمام اللاعب من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم”.

ويعد ماركوس راشفورد الخيار الأول للنادي الكتالوني لتعزيز خط هجوم الفريق، ولكن لا يمكن استبعاد التحرك للتعاقد مع دوكو.