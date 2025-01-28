وداعًا للخدوش: حلول مبتكرة لإصلاح عدسات نظارتك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 02:49 مساءً - متابعة- بتول ضوا

تعتبر النظارات جزءًا أساسيًا من حياة الكثيرين، ولكن الخدوش على العدسات يمكن أن تشوه رؤيتنا وتجعل نظاراتنا تبدو قديمة. لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق التي يمكنك تجربتها لإزالة هذه الخدوش واستعادة وضوح رؤيتك. في هذا المقال، سنستعرض بعضًا من أفضل الحلول المنزلية والاحترافية لإصلاح عدسات النظارات.

معجون الأسنان: ضع كمية صغيرة من معجون الأسنان غير الكاشط على قطعة قماش ناعمة وافرك بها الخدش بلطف بحركات دائرية. ثم اشطف العدسة بالماء وجففها.

صودا الخبز: اخلط ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع الماء لتكوين عجينة. ضع العجينة على الخدش وافركها بلطف، ثم اشطف العدسة وجففها.

الخل الأبيض: امزج كميات متساوية من الخل الأبيض والماء. استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة بالمزيج لتنظيف العدسة، ثم جففها.

زيت الزيتون: ضع قطرة صغيرة من زيت الزيتون على قطعة قماش ناعمة وامسح بها الخدش بلطف. ثم استخدم قطعة قماش نظيفة لتجفيف العدسة.

إذا لم تنجح الطرق المنزلية في إزالة الخدوش، يمكنك اللجوء إلى الطرق الاحترافية، مثل:

إعادة طلاء العدسات: يمكن لبعض الشركات المتخصصة إعادة طلاء العدسات بطبقة مقاومة للخدوش.

استبدال العدسات: إذا كانت الخدوش عميقة جدًا، فقد يكون من الأفضل استبدال العدسات بأخرى جديدة.