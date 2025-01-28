نشكركم على متابعتكم خبر هل تعاني من نفضة الجسم المفاجئة؟ تعرف على الأسباب المحتملة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 02:49 مساءً - متابعة- بتول ضوا

قد تشعر أحيانًا بنفضة مفاجئة في جسمك، قد تكون خفيفة أو شديدة، وقد تحدث أثناء النوم أو الاستيقاظ. هذه النفضة قد تكون مزعجة ومخيفة للبعض، ولكنها في معظم الحالات غير ضارة. ومع ذلك، من المهم معرفة أسباب هذه النفضة، ومتى يجب استشارة الطبيب.

هناك العديد من الأسباب المحتملة لنفضة الجسم المفاجئة، بعضها بسيط وغير ضار، والبعض الآخر قد يشير إلى مشكلة طبية. إليك بعض الأسباب الشائعة:

نفضة النوم (Hypnic jerk): وهي نفضة تحدث أثناء النوم، وعادة ما تكون غير ضارة. يعتقد البعض أنها رد فعل طبيعي من الجسم للدخول في النوم.

القلق والتوتر: يمكن أن يسبب القلق والتوتر نفضة الجسم، حيث يؤدي التوتر إلى إفراز هرمونات معينة تزيد من نشاط الجهاز العصبي.

الكافيين: يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الكافيين نفضة الجسم، حيث يعتبر الكافيين منبهًا للجهاز العصبي.

الجفاف: يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تقلصات العضلات، مما قد يسبب نفضة الجسم.

نقص بعض الفيتامينات والمعادن: يمكن أن يسبب نقص بعض الفيتامينات والمعادن، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، نفضة الجسم.

بعض الأدوية: يمكن أن تسبب بعض الأدوية نفضة الجسم كأثر جانبي.

مشاكل طبية: في بعض الحالات، قد تكون نفضة الجسم علامة على مشكلة طبية، مثل الصرع أو مشاكل في الجهاز العصبي.

عادة ما تكون نفضة الجسم غير ضارة وتختفي من تلقاء نفسها. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب إذا كانت النفضة:

متكررة وشديدة

مصحوبة بأعراض أخرى، مثل الدوخة أو الصداع أو فقدان الوعي

تؤثر على نوعية حياة الشخص

يعتمد علاج نفضة الجسم على السبب الكامن وراءها. في معظم الحالات، لا يتطلب الأمر علاجًا، ويمكن تخفيف الأعراض عن طريق:

تقليل التوتر والقلق

تجنب الإفراط في تناول الكافيين

شرب كميات كافية من الماء

الحصول على قسط كاف من النوم

علاج أي نقص في الفيتامينات والمعادن

نفضة الجسم المفاجئة شائعة وغير ضارة في معظم الحالات. ومع ذلك، من المهم معرفة الأسباب المحتملة لها، ومتى يجب استشارة الطبيب.