قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة شتوتجارت

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 01:52 مساءً - أعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه لمواجهة شتوتجارت، غداً الأربعاء، في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

واختار المدرب الإسباني 22 لاعباً للمباراة، وهم:

دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، أسينيسيو، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، مايولو، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، زاجي، سافونوف، تابي، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز.

ويتساوى الفريقان برصيد 10 نقاط، ولكن سان جيرمان يحتل المركز 22 متفوقاً بفارق الأهداف عن شتوتجارت الذي يأتي في المركز 24.