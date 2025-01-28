مارتن زوبيميندي يختار وجهته المقبلة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 01:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن الوجهة المفضلة للدولي الإسباني، مارتن زوبيميندي، نجم ريال سوسيداد، حال رحيله عن الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك زوبيميندي عقداً مع ريال سوسيداد، حتى صيف 2027، ولديه شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو.

ووفقاً لبرنامج “الشيرنيجتو” الإسباني، فإن أتلتيكو مدريد قدم الأسبوع الماضي عرضاً لضم مارتن زوبيميندي، لكن تم رفضه من قبل ريال سوسيداد، الذي يريد الحصول على قيمة الشرط الجزائي.

وأضاف التقرير: “اقترح أتلتيكو مدريد تطبيق نفس الطريقة التي تم استخدامها مع جريزمان، وهي دفع مبلغ أعلى من قيمة الشرط الجزائي، لكن على أقساط طويلة، إلا أن سوسيداد رفض هذا الحل”.

واختتم: “زوبيميندي يريد اللعب في ريال مدريد، وخاصة في ظل الأنباء عن تولي تشابي ألونسو، مهمة تدريب الميرنجي، بداية من الموسم المقبل”.