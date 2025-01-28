برشلونة يعلن إصابة مدافعه قبل مواجهة أتالانتا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 12:55 مساءً - أعلن نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، عن إصابة المدافع الدنماركي، أندرياس كريستنسن، أثناء تدريبات الفريق..

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي: “تعرض أندرياس كريستنسن لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال تدريبات، أمس الاثنين، ومدة غيابه تُقدر بـ بثلاثة أسابيع”.

وكان كريستنسن تعرض لإصابة بداية الموسم، وعاد مؤخراً للمشاركة مع فريقه، وشارك في مباراة وحيدة، ليتعرض، الآن لإصابة جديدة ويغيب لعدة أسابيع.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتالانتا، غداً الأربعاء، في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.