كشف الستار عن بؤس 2025: الدول الأقل سعادة في العالم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 12:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

في عالم يسعى فيه الجميع لتحقيق السعادة والرفاهية، تكشف لنا التقارير السنوية عن واقع مؤلم، حيث توجد دول يكافح سكانها من أجل البقاء على قيد الحياة، ويعانون من ظروف معيشية قاسية تجعل السعادة حلماً بعيد المنال. في هذا المقال، سنستعرض الدول الأقل سعادة في العالم لعام 2025، ونحلل الأسباب التي أدت إلى تراجع مستوى السعادة فيها.

أفغانستان: للعام الثاني على التوالي، تتذيل أفغانستان قائمة الدول الأقل سعادة في العالم. يعاني الشعب الأفغاني من ويلات الحرب والفقر المدقع وعدم الاستقرار السياسي، مما يجعل الحياة اليومية صعبة للغاية.

لبنان: يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم. يعاني اللبنانيون من نقص في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.

ليسوتو: دولة صغيرة حبيسة في جنوب إفريقيا، تعاني من الفقر المدقع وارتفاع معدلات البطالة والإيدز. تواجه ليسوتو تحديات كبيرة في توفير الخدمات الأساسية لسكانها، مثل التعليم والصحة والمياه النظيفة.

سيراليون: دولة في غرب إفريقيا، عانت من حرب أهلية مدمرة في الماضي. لا تزال سيراليون تكافح من أجل التعافي من آثار الحرب، وتعاني من الفقر والفساد وعدم الاستقرار السياسي.

جمهورية الكونغو الديمقراطية: دولة غنية بالموارد الطبيعية، لكنها تعاني من الفساد وسوء الإدارة والصراعات الداخلية. يعيش معظم سكان الكونغو في فقر مدقع، ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.