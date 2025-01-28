تخلص من الكرش: أخطر الأطعمة التي تزيد دهون البطن

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 12:55 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

تراكم الدهون في منطقة البطن، أو ما يعرف بـ “الكرش”، ليس مجرد مشكلة جمالية، بل هو علامة على وجود دهون حشوية خطيرة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان. في هذا المقال، سنكشف عن أسوأ الأطعمة التي تساهم في تراكم الدهون في البطن وكيفية استبدالها بخيارات صحية ومغذية.

المشروبات السكرية: تحتوي على كميات هائلة من السكر المضاف الذي يتحول إلى دهون في البطن. تشمل هذه المشروبات:

المشروبات الغازية

عصائر الفاكهة المعلبة

مشروبات الطاقة

المشروبات الرياضية

الأطعمة المصنعة: غالبًا ما تكون غنية بالدهون المتحولة والصوديوم والسكر، وكلها عوامل تزيد من تراكم الدهون في البطن. تشمل هذه الأطعمة:

الوجبات السريعة

الأطعمة المجمدة الجاهزة

الرقائق والمقرمشات

الحلويات والمعجنات

الكربوهيدرات المكررة: تفتقر إلى الألياف والعناصر الغذائية الموجودة في الحبوب الكاملة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة الشهية وتراكم الدهون في البطن. تشمل هذه الكربوهيدرات:

الخبز الأبيض

الأرز الأبيض

المعكرونة البيضاء

الحلويات والمعجنات المصنوعة من الدقيق الأبيض

الدهون المتحولة: توجد بشكل رئيسي في الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، وقد تم ربطها بزيادة الدهون في البطن ومشاكل صحية أخرى. تشمل هذه الأطعمة:

السمن النباتي

بعض أنواع المخبوزات

الأطعمة المقلية

الكحول: يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكحول إلى زيادة الدهون في البطن، خاصةً عند الرجال.

الماء: بدلًا من المشروبات السكرية، اشرب الماء بكميات كافية طوال اليوم. يمكنك إضافة شرائح الليمون أو الخيار أو النعناع لإضفاء نكهة منعشة.

الأطعمة الطازجة والمغذية: ركز على تناول الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية.

الحبوب الكاملة: استبدل الكربوهيدرات المكررة بالحبوب الكاملة مثل الخبز الأسمر والأرز البني والكينوا والشوفان.

الدهون الصحية: تناول الدهون الصحية الموجودة في المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو والأسماك الدهنية.

الاعتدال في تناول الكحول: إذا كنت تشرب الكحول، فافعل ذلك باعتدال.