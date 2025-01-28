السعودية تجهز عرضاً ضخماً لضم فينيسيوس جونيور

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 10:52 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن السعودية تستعد لتقديم عرض كبير من أجل ضم النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، الصيف المقبل.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن العرض الذي يستعد الدوري السعودي لتقديمه يصل إلى 300 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن العرض يتضمن حصول النجم البرازيلي على راتب سنوي قدره 200 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة: “الهلال يظهر كأكثر الأندية احتمالاً للتعاقد مع فينيسيوس جونيور، وخاصة بعد رحيل نيمار، بينما يعتبر النصر بمثابة الوجهة الثانية المحتملة للاعب”.

وعن موقف ريال مدريد، أوضحت الصحيفة: “ريال مدريد لن يدخل في أي مفاوضات إلا في حال طلب اللاعب بنفسه الانتقال، مع الإشارة لقيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تبلغ مليار يورو”.

وأتمت الصحيفة: “لا يفكر النادي في بيع البرازيلي، وعند انتهاء هذا الموسم سيبدأ التفاوض على تمديد عقده”.