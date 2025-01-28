دي يونج يضع برشلونة أمام خيارين أحلاهما مُرُّ!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 10:52 صباحاً - كشف تقرير صحفي، عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل الهولندي، فرينكي دي يونج، مع فريق برشلونة.

ويرتبط دي يونج بعقد مع النادي الكتالوني ينتهي صيف 2026، وهناك مفاوضات بين الطرفين من أجل تجديد العقد..

ويسعى برشلونة من خلال المفاوضات لخفض راتب النجم الهولندي ولكن الأخير يرفض هذا الأمر، وفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية..

وأضافت الصحيفة: “في نفس الوقت، فإن دي يونج ووكلاءه لا يسمحون للنادي ببيعه مقابل مبلغ كبير في الصيف المقبل، حيث يعتقدون أن القيمة المناسبة لبيع اللاعب الهولندي تساوي 12 مليون يورو فقط”.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه بهذه الاستراتيجية يرى وكلاء دي يونج أن بإمكانهم التفاوض على راتب أعلى مع ناد جديد، حال رحيل اللاعب عن برشلونة.

يذكر أن، فرينكي دي يونج انتقل لصفوف برشلونة في صيف 2019 قادماً من أياكس أمستردام الهولندي.