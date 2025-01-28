أيمن زيدان في مرمى التهديدات بالقتل: هل يدفع ثمن مواقفه السياسية؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 09:55 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

تعرّض الفنان السوري القدير أيمن زيدان لموجة من التهديدات، وصلت إلى حد “التهديد بالقتل”، حسبما أفاد شقيقه وائل زيدان في تصريحات صحفية. وأثارت هذه التهديدات تساؤلات حول دوافعها، وعلاقتها بمواقف زيدان السياسية السابقة، وانتقادات زوجة ابنه الأخيرة.

أشار وائل زيدان إلى أن شقيقه أيمن يتلقى تهديدات بالقتل من جهات مجهولة، ودعا إلى التكاتف وعدم ترك أي شخص يعاني في سوريا. وأثارت هذه التصريحات قلقاً واسعاً في الأوساط الفنية والثقافية السورية، التي تخشى على حياة الفنان القدير.

تزامنت هذه التهديدات مع انتقادات حادة تعرضت لها لمى بدور، زوجة حازم زيدان (ابن أيمن زيدان)، على خلفية تعليق لها حول حادثة ساحة الأمويين، حيث دعت إلى دستور مدني لا يستبعد الآخرين، وحرية التعبير دون تهميش. ورغم أن وائل زيدان اعترف بأن توقيت هذا التعليق لم يكن مناسباً، إلا أنه دافع عن زوجة شقيقه، مؤكداً أنها تعرضت لهجوم شديد.

عرف عن أيمن زيدان دفاعه عن نظام بشار الأسد في بداية الأزمة السورية، قبل أن يعلن عن ندمه على ذلك، ويشيد بـ”نبل” المعارضة السورية في نشر ثقافة التسامح. ورغم هذا الاعتذار، يبدو أن مواقف زيدان السابقة لا تزال تثير غضب البعض، الذي قد يرى في التهديدات بالقتل وسيلة لإسكاته