نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (10): سموحة يستقبل زد أف سي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلتقي البنك الأهلي مع بتروجيت الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسموحة مع زد أف سي الساعة 20:00.
النتائج المسجلة في الجولة (10)
الزمالك × الجونة 4-1
المصري البورسعيدي × إنبي 2-1
حرس الحدود × مودرن سبورت 1-0
الأهلي × بيراميدز 2-2
طلائع الجيش × فاركو 0-0
الاتحاد السكندري × الإسماعيلي 1-0
غزل المحلة × سيراميكا 0-1
ترتيب فرق المقدمة
1- بيراميدز: 21 نقطة
2- الزمالك: 20 نقطة
3- الأهلي: 20 نقطة
4- سيراميكا: 19 نقطة
5- المصري البورسعيدي: 18 نقطة