الدوري المصري (10): سموحة يستقبل زد أف سي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلتقي البنك الأهلي مع بتروجيت الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسموحة مع زد أف سي الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (10)

الزمالك × الجونة 4-1

المصري البورسعيدي × إنبي 2-1

حرس الحدود × مودرن سبورت 1-0

الأهلي × بيراميدز 2-2

طلائع الجيش × فاركو 0-0

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي 1-0

غزل المحلة × سيراميكا 0-1

ترتيب فرق المقدمة

1- بيراميدز: 21 نقطة

2- الزمالك: 20 نقطة

3- الأهلي: 20 نقطة

4- سيراميكا: 19 نقطة

5- المصري البورسعيدي: 18 نقطة