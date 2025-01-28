الهوية المؤسسية الجديدة لدائرة الشارقة الرقمية، اخبار، اخبار الإمارات،

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت دائرة الشارقة الرقمية أمس الهوية المؤسسية الجديدة للدائرة، كاشفةً عن رؤيتها ورسالتها اللتين تعكسان توجّهها الإستراتيجي في تمكين التحوّل الرقمي لإمارة الشارقة، وترسيخ الابتكار كركيزة أساسية لمسيرتها .

وبحسب “وام”، جاءت الهوية المؤسسية الجديدة التي تم إطلاقها خلال ملتقى الموظفين لتواكب التطلعات المستقبلية للإمارة، وتترجم رؤية الدائرة المتمثّلة في تحقيق “إبداع رقمي محوره الإنسان”، ورسالتها التي تجسّد التزامها الراسخ بقيادة التحوّل الرقمي في الإمارة من خلال تصميم حلول استباقية تركّز على الإنسان، موظّفةً أحدث التقنيات والبيانات الذكية بهدف تعزيز جودة حياة الأفراد، وتطوير الخدمات المقدَّمة لهم بما يلبّي احتياجاتهم.

وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية : تمثّل الهوية المؤسسية الجديدة للدائرة انطلاقة جديدة لمسيرة ركيزتها الابتكار تنسجم مع طموحات القيادة الرشيدة في تمكين تحوُّل رقمي محوره الإنسان ، مشيراً إلى أن الرؤية الجديدة للدائرة تعكس حرصها على الارتقاء بالخدمات الرقمية في إمارة الشارقة، من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيا لتحقيق رؤية الإمارة لمستقبل ذكي ومتميّز.

من جانبها أكدت سعادة المهندسة لمياء الشامسي، مديرة دائرة الشارقة الرقمية أن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة يشكّل نقطة تحوُّل مهمة في مسيرة الدائرة نحو تحقيق رؤية مستقبلية تقوم على نهج الابتكار والاستدامة، وتقديم حلول رقمية مبتكرة وفعّالة ترتقي بجودة الحياة، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة في الإمارة”.

وخلال الملتقى، تم تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الدائرة على مدار العام الماضي وتكريم اللجان والفرق التي أشرفت على إنجاز المشاريع الاستراتيجية المتميزة. ويأتي هذا التكريم في إطار حرص الدائرة على تحفيز التميُّز والإبداع في مختلف مجالات العمل.