ماذا تفعل إذا تكلّم أحد عليك في غيابك.. إليك أهم الخطوات لجعله يشعر بالذنب؟!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 09:55 صباحاً - التعامل مع الأشخاص الذين يتحدثون خلف ظهرك

في حياتنا اليومية، قد نواجه مواقف نعرف فيها أن هناك من يتحدث عنا في غيابنا. هذه المواقف قد تكون مؤلمة ومحبطة، وقد تترك لدينا مشاعر سلبية تجاه أنفسنا والآخرين. لذا، كيف يمكننا التعامل مع هذا الأمر بطريقة إيجابية وفعّالة تجعل الطرف الآخر يشعر بالذنب دون أن ننجر إلى الصراعات؟

الخطوات الفعّالة للتعامل مع القيل والقال

1. التحقق من الحقائق

قبل أن تتخذ أي إجراء، من المهم أن تتحقق من دقة المعلومات التي وصلتك. قد تكون الشائعات مبنية على سوء فهم أو مبالغة. حاول معرفة المصدر واعتماد السماع من شخص موثوق قبل أن تتحرك.

2. الحفاظ على هدوءك

من الطبيعي أن تشعر بالغضب أو الخيبة عند معرفة أن هناك من يتحدث عنك. لكن محاولة الحفاظ على هدوءك قد يمنحك القوة والتوازن الأكثر في التعامل مع الموقف. الاستجابة بهدوء تعكس نضجك وقدرتك على السيطرة.

3. مواجهة الشخص بلطف

عندما تتحدث إلى الشخص الذي نقل عنك الأمور، عليك أن تكون دبلوماسيًّا. ابدأ بالمحادثة بطريقة غير تصادمية كأن تقول، “سمعت أنك تحدثت عني بشأن [موضوع]. أود أن أفهم أكثر ما حدث.” هذا الأسلوب قد يجعل الشخص يشعر بالخجل من التصرّف.

4. التركيز على الرسالة وليس الشخص

حاول أن تبقى مركزًا على الرسالة أو السلوك السلبي بدلاً من مهاجمة الشخص. تحدث عن كيفية تأثير كلامه عليك وعلى الآخرين إذا كان ذلك ضروريًا. من الممكن أن تكون غير مدرك لمخاطر كلامه.

5. تعزيز الثقة بالنفس

امنح نفسك الوقت للتفكير في الصفات الإيجابية التي تميزك. معرفة قيمتك الحقيقية وثقتك بنفسك ستساعدك على تجاوز الكلام السلبي الذي قد يشوه ما تظنه عن نفسك.

6. الحرص على الصداقات الإيجابية

احط نفسك بأشخاص يدعمونك ويزيدون من طاقتك الإيجابية. الأصدقاء الإيجابيون يمكن أن يعزّزوا من ثقتك بنفسك ويمنحوك نصائح قيمة في مواجهة هذه المشاكل.

7. اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا لزم الأمر

إذا شعرت أن الأمر يتجاوز كونه قيلًا وقالًا بسيطًا إلى تشويه للسمعة أو إيذاء نفسي، قد تحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر جدية مثل التحدث مع المسؤولين في العمل أو طلب المشورة القانونية إذا كان الموضوع حساسًا.

ختامًا، تذكّر أن تحديات مثل هذه هي جزء من الحياة، وأنها تدريب جيد لكيفية تعاملك مع الناس باحترافية وتعزيز قوتك الشخصية. حاول دائمًا أن تكون الشخص الأكبر والأكثر وعيًا وتفهّمًا، وهذا وحده قد يدفع الآخرين للشعور بالذنب وإدراك خطئهم.