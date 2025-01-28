نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (21) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يتصدر كريستوف بياتيك لاعب إسطنبول باشاك شهير ترتيب هدافي الدوري التركي بعد نهاية الجولة تالحادية والعشرين من منافساته…
1- كريستوف بياتيك (إسطنبول باشاك شهير): 15 هدفاً
2- سيمون بانزا (طرابزون سبور): 13 هدفاً
3- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 12 هدفاً
4- يوسف النصيري (فنربخشة): 12 هدفاً
5- مامي تيام (أيوبسبور): 11 هدفاً
6- باريس يلماز (غلطة سراي): 10 أهداف
7- إدين دجيكو (فنربهشة): 10 أهداف
8- شيرو ايموبيلي (بشكتاش): 10 أهداف